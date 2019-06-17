"Я ее выбросил!" Новый глава внешней разведки рассказал, как получил медаль ФСБ

Глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев заявил, что выбросил медаль от ФСБ России "За боевое содружество", которой его наградили в 2004 году.

Об этом он сообщил в интервью "Цензор. НЕТ", уточнив, что получил медаль за участие в операциях по отслеживанию и ликвидации каналов перевозки наркотиков.

"Я отвечал за борьбу с международным наркобизнесом, и у меня было немало грамот и знаков отличия от зарубежных спецслужб и правоохранительных органов других государств, прежде всего от США, стран НАТО, мы тесно взаимодействовали со спецслужбой США по борьбе с наркомафией ДЕА и Минюстом США", – сказал он.

"В 2004-м в Киеве в СБУ проходило совещание руководителей спецслужб США, Европы и РФ по проблеме трансграничной наркомафии, и многим участникам, в том числе и мне, россияне вручили медаль ФСБ.

Я и не носил ее никогда, у меня есть два украинских ордена "За заслуги". Сейчас медаль ФСБ я выбросил, мне никакие почести от агрессора не нужны", – подчеркнул Бухарев.

Владислав Бухарев Новое Время

Он пояснил, что в те годы масштабы наркопреступлений, которые совершались на территории страны или ее границах, были огромными.

"Поскольку у нас общая граница с РФ, то, разумеется, у нас было немало операций по отслеживанию и ликвидации каналов перевозки наркотиков", – добавил глава Службы внешней разведки.

"Например, под моим руководством было проведено известное задержание Анастасии Ворониной-Франсишко, дочери знаменитой актрисы Федосеевой-Шукшиной. Анастасия регулярно перевозила героин из Пакистана в Киев и Москву", – рассказал он.

Напомним, Владислав Бухарев стал новым главой Службы внешней разведки Украины 11 июня по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве "накрыли" крупную сеть транзита героина. В украинской столице были задержаны иностранцы, которые занимались поставкой наркотиков в другие страны Европы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!