"Я бы вас всех зарезал!" В Запорожье маршрутчик оскорбил ветерана АТО

В Запорожье 9 июня водитель маршрутки Валентин Шептовский оскорбил ветерана 93-й бригады Никиту Фрица.
Об этом инциденте рассказал сам военный на своей странице в Facebook.
Мужчина заехал на остановку и припарковался. Затем напротив него остановился белый спринтер с обидчиком. Немного позже ветеран услышал в свой адрес оскорбления:
"П**арас, вешать таких как ты, ур*д и убийца, была бы моя воля, я бы вас всех зарезал. Одел "вышепородку". Конечно, тебе, с*ка, надел тряпку, людей убивает", – услышал он в своей адрес.
Обидчик ветерана АТО
Отмечается, что Фриц был одет в вышиванку и камуфляжные штаны.
Военный вызвал полицию, однако обидчик бросился в машину и уехал. Но правоохранители устроили погоню.
Через несколько минут преследования патрульная полиция догнала и заставила остановиться Шептовского.
В крови мужчины было 2,9 промилле алкоголя.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Новограде-Волынском Житомирской области водитель маршрутки отказался перевозить двоих участников боевых действий на Донбассе.
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