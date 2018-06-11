"Я бы вас всех зарезал!" В Запорожье маршрутчик оскорбил ветерана АТО

В Запорожье 9 июня водитель маршрутки Валентин Шептовский оскорбил ветерана 93-й бригады Никиту Фрица.

Об этом инциденте рассказал сам военный на своей странице в Facebook.

Мужчина заехал на остановку и припарковался. Затем напротив него остановился белый спринтер с обидчиком. Немного позже ветеран услышал в свой адрес оскорбления:

"П**арас, вешать таких как ты, ур*д и убийца, была бы моя воля, я бы вас всех зарезал. Одел "вышепородку". Конечно, тебе, с*ка, надел тряпку, людей убивает", – услышал он в своей адрес.

Обидчик ветерана АТО

Отмечается, что Фриц был одет в вышиванку и камуфляжные штаны.

Военный вызвал полицию, однако обидчик бросился в машину и уехал. Но правоохранители устроили погоню.

Через несколько минут преследования патрульная полиция догнала и заставила остановиться Шептовского.

В крови мужчины было 2,9 промилле алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новограде-Волынском Житомирской области водитель маршрутки отказался перевозить двоих участников боевых действий на Донбассе.