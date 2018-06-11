УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Я бы вас всех зарезал!" В Запорожье маршрутчик оскорбил ветерана АТО

2.8тЧитать новость на украинском

В Запорожье 9 июня водитель маршрутки Валентин Шептовский оскорбил ветерана 93-й бригады Никиту Фрица.

Об этом инциденте рассказал сам военный на своей странице в Facebook.

Мужчина заехал на остановку и припарковался. Затем напротив него остановился белый спринтер с обидчиком. Немного позже ветеран услышал в свой адрес оскорбления:

Новости
Родился в Крыму, похоронил КПУ, прошел АТО, попал в "список 47" – интервью с выдающимся человеком

"П**арас, вешать таких как ты, ур*д и убийца, была бы моя воля, я бы вас всех зарезал. Одел "вышепородку". Конечно, тебе, с*ка, надел тряпку, людей убивает", – услышал он в своей адрес.

Обидчик ветерана АТО

Отмечается, что Фриц был одет в вышиванку и камуфляжные штаны.

Военный вызвал полицию, однако обидчик бросился в машину и уехал. Но правоохранители устроили погоню.

Через несколько минут преследования патрульная полиция догнала и заставила остановиться Шептовского.

Новости
"Был приказ": боец АТО рассказал, почему Гиркину позволили войти в Донецк

В крови мужчины было 2,9 промилле алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новограде-Волынском Житомирской области водитель маршрутки отказался перевозить двоих участников боевых действий на Донбассе.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеАТО на ДонбасіРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЗапорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
4
Смешно
3
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги