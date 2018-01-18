"Я буду мэром": одиозная Штепа сделала громкое заявление

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве террористам "ДНР", хочет вновь стать главой города.

Об этом онаявила в эфире местного телеканала "TheSplus".

"Вчера я вышла с рынка и сказала своим детям: "Я буду мэром города". До вчерашнего дня у меня не было никакого желания никем быть. Я хотела вылечиться, хотела отойти от этого всего", – заявила она.

По словам Штепы, она общалась с жителями города и убедилась, что у них не было в отношении нее негатива.

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"Везде, где люди меня видели, все меня обнимали, все меня целовали, все говорили: "Неля Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром". Ну, может быть, тысячу человек я встретила за эти два дня", — сказала она.

Штепа также добавила, что подтянула украинский и английский языки, пока находилась под домашним арестом, "политически стала более грамотной".

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября она вышла из Харьковского следственного изолятора после трех лет заключения. Ей изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.13 января завершилось продление домашнего ареста экс-мэра.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Штепа заявила, что в Верховной Раде ей пообещали поддержку на выборах президента Украины.