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15 ноября • обновлено в 01:04
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Взяточница в Офисе Зеленского: названо имя задержанной сообщницы

13.7т
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По подозрению в мошенничестве Национальное антикоррупционное бюро задержало сообщницу директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели Викторию Лесничую.

Она являлась заместителем бывшего министра культуры Украины Михаила Кулиняка. Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в ОП.

Эту должность женщина занимала с сентября 2010 по октябрь 2011 года. В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра" (в августе ее уволили).

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В этом же году она была назначена заместителем генерального директора киевского завода "Большевик".

В августе 2012 года Лесничая стала фигуранткой сразу нескольких скандалов. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Она опровергала все обвинения.

10 августа Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Виктория Лесничая

Виктория Лесничая

ТСН

Как писал OBOZREVATEL, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали по подозрению в мошенничестве и взяточничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в ОП Светлану Кондзелю.

Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Светлана Кондзеля
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины взятка мошенники Офис президента
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Луговской Николай
Луговской Николай
Неплохо! Но,Ребята,-это еще не "крупная рыба"!!! Будьте смелее-Родина ждет от вас куда большего!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
"новые лица" гребут не хуже старых.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Рожа типичная для сброда Зе. Истинно кацaпская самка. Фамилия, однако!
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