Взятки и провокации: полицейская из Одессы раскрыла внутренний беспредел системы и попросила защиты. Фото и видеодоказательства

Полицейская 2-го взвода 1-й роты 3-го батальонапатрульной полиции Одесской области Зоя Мельник рассказала о коррупции, методах работы и невыполнении своих обязанностей реформированными правоохранительными органами региона.

В Facebook она подробно рассказала, что происходит в полиции области и попросила помощи и поддержки у украинцев.

В частности, она вспомнила инцидент, когда полиция спасала детей из притона.

"Пока я ждала службу и ювеналов, пытаясь выяснить чьи дети, где мать и т. д. мне начали звонить командиры требованиям быстрее закончить задание, так как куча звонков и некому работать. Мне звонили много раз, мешали работать, в итоге доложили комбату. Он головой покачал, сделал вид что понял, а на следующий день я увидела себя в расстановке - на базе", - пишет она.

По словам полицейского, ее поставили на пост, куда обычно ставят провинившихся.

"Иерархия в полиции выстроена примерно так: "Я начальник - ты дурак". Абсолютное большинство командиров страдают самодурством и очень сильно оскорбляются, когда им начинают перечить", - написала она. - "У меня забрали автомобиль, отдали тем, кто умеет делать молча планы, а не противоречит мудрым руководителям. В тот день я поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной - когда планы и постановления важнее жизни и здоровья детей", - добавила Мельник.

Она подчеркнула, что в Одессе комбаты устроили себе соревнование "кто больше сделает постановлений, так как им нужна карьера":

"Масса убийств на бытовой почве, в результате домашнего насилия, масса погибших от голода или рук неадекватов детей, а полиция стоит под знаками и делает показатели".

Полицейская заявила о взяточничестве в полиции – это называется "визитка" из-за показательного видео с передачей сотруднику полиции денег.

"Известных визиточников никогда никто не трогал. Они вечно попадались кому-то, то и дело ходили на допросы, но все как с гуся вода. У них всегда были автомобили, причём новые, аутлендеры. Неугодным же шили служебки, создавали невыносимые условия для работы".

После того, как она стала публично освещать работу в СМИ, ей стали устраивать провокации, угрожать, один из звонков удалось записать.

"Я написала заявление в УВБ, но прекрасно понимаю перспективу расследования таких дел. Исходя из всего вышеизложенного, понимая всю абсурдность ситуации, как бы это нелепо не звучало - "сотрудник полиции просит помощи у общественности", все таки прошу поддержать информационно и дать максимальную огласку происходящему. Другого способа защищаться, кроме как огласки, у меня, к сожалению, нет", - резюмировала активистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время полиция Украины попадает в скандальные ситуации все чаще.

Так, в Харьковской области двоих инспекторов по ювенальной превенции полиции подозревают в причастности к смерти трехлетней девочки.

Ранее пятилетнего Кирилла 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области ранили в голову из пистолета пьяные полицейские, ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

В июне сотрудницы Национальной полиции попали в эпицентр скандала из-за своих действий во время проведения активистами под Администрацией президента акции "Ні капітуляції". Полицейские стали препятствовать тому, чтобы на здание АП наклеили фото погибших на Донбассе украинских воинов.

3 июня в Борисполе автомобиль патрульной полиции сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе.

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