"Взятки брали не только наличными": в сети слили новые "пленки Ермака"

В сети слили продолжение скандальных "пленок", на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак.

Аудиозапись была опубликована 22 апреля Telegram-канале "д’Ермак", где периодически появляется подобный контент. При этом на кадрах никого из людей не видно. С кем говорит Денис Ермак – также неизвестно. Однако слышно, что мужчины обсуждают финансовые моменты.

"Взятки брали не только наличными, но часиками и украшениями. На записи не очень четко слышать, что говорит Денис Ермак, но очень ясно слышать, что Лебедев ничего не должен. Со всем рассчитался вовремя", – сказано в описании видео.

Публикуем текст нового фрагмента пленок:

Собеседник: Из всего того, что я у него брал в руки

Денис Ермак: Ну?

С.: была десятка из всего того. Была наша десятка

Д.Е.: Откуда часы?

С.: А теперь смотри, часы и цепочка. Там же есть у нас товарищ Игорь. Мы уже со всем разобрались. То есть это не мой вопрос.

Д.Е.: (неразборчиво).

С.: Та я понимаю, ты ж ведь понимаешь, я их тоже удерживаю.

Д.Е.: (неразборчиво).

С.: С Лебедевым нет вопросов. Лебедев ни копейки не должен.

Отметим, недавно участники скандала с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком заявили, что поссорились с ним из-за того, что он не заплатил им деньги, которые брал за содействие в назначении на госдолжности.

Как сообщал OBOZREVATEL: