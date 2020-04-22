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22 апреля • обновлено в 20:56
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"Взятки брали не только наличными": в сети слили новые "пленки Ермака"

1.8т
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В сети слили продолжение скандальных "пленок", на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак.

Аудиозапись была опубликована 22 апреля Telegram-канале "д’Ермак", где периодически появляется подобный контент. При этом на кадрах никого из людей не видно. С кем говорит Денис Ермак – также неизвестно. Однако слышно, что мужчины обсуждают финансовые моменты.

"Взятки брали не только наличными, но часиками и украшениями. На записи не очень четко слышать, что говорит Денис Ермак, но очень ясно слышать, что Лебедев ничего не должен. Со всем рассчитался вовремя", – сказано в описании видео.

Публикуем текст нового фрагмента пленок:

Собеседник: Из всего того, что я у него брал в руки

Денис Ермак: Ну?

С.: была десятка из всего того. Была наша десятка

Д.Е.: Откуда часы?

С.: А теперь смотри, часы и цепочка. Там же есть у нас товарищ Игорь. Мы уже со всем разобрались. То есть это не мой вопрос.

Д.Е.: (неразборчиво).

С.: Та я понимаю, ты ж ведь понимаешь, я их тоже удерживаю.

Д.Е.: (неразборчиво).

С.: С Лебедевым нет вопросов. Лебедев ни копейки не должен.

Отметим, недавно участники скандала с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком заявили, что поссорились с ним из-за того, что он не заплатил им деньги, которые брал за содействие в назначении на госдолжности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

  • Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".

  • В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

  • Кроме того, доступной стала еще одна часть разговора о назначениях за взятки и том, как проходит отбор кандидатов.

  • Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

  • Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

  • Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Пленки Ермака
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
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