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Взятка "в рассрочку": во Львове врач вымогала деньги у больных детей

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Во Львове детский врач-невролог требовала у родителей пациентов деньги за оформление государственных выплат для лиц с инвалидностью.

При этом она предлагала платить ей взятку "в рассрочку". За одну справку женщина вымогала по $500, сообщили на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"За выдачу выдержки из медкарты, необходимой для оформления социальных выплат, вымогательница требовала "дань". "Бизнес" поставила на конвеер и даже цинично предлагала пациентам рассрочку", – сообщили в спецслужбе.

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Во Львове детский врач требовала взятки

Во Львове детский врач требовала взятки

Facebook Служба безопасности Украины

Во Львове детский невролог брал взятки

Во Львове детский невролог брал взятки

Facebook Служба безопасности Украины

Медика поймали с поличным на получении 6000 гривен от мамы ребенка с ДЦП.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали с поличным во время получения взятки.

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Место
УкраинаЛьвов
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