Взятка "в рассрочку": во Львове врач вымогала деньги у больных детей

Во Львове детский врач-невролог требовала у родителей пациентов деньги за оформление государственных выплат для лиц с инвалидностью.

При этом она предлагала платить ей взятку "в рассрочку". За одну справку женщина вымогала по $500, сообщили на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"За выдачу выдержки из медкарты, необходимой для оформления социальных выплат, вымогательница требовала "дань". "Бизнес" поставила на конвеер и даже цинично предлагала пациентам рассрочку", – сообщили в спецслужбе.

Во Львове детский врач требовала взятки Facebook Служба безопасности Украины

Во Львове детский невролог брал взятки Facebook Служба безопасности Украины

Медика поймали с поличным на получении 6000 гривен от мамы ребенка с ДЦП.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали с поличным во время получения взятки.

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