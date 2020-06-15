Взятка руководству САП и НАБУ: арестована еще одна фигурантка громкого дела

Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогом трем лицам, подозреваемым в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой.

"Первому заместителю начальника Главного управления ГНС в г. Киеве следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 84,08 млн грн залога", – говорится в сообщении САП.

Отмечается, что одному из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 40,358 млн грн.

Тогда как экс-руководителю одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120,024 млн грн.

В прокуратуре уточнили, что должностному ГНС и руководителю группы компаний инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды). А бывшая руководитель департамента подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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