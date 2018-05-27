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Взята передовая позиция: появились подробности прорыва ВСУ на Донбассе

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Вооруженные силы Украины в зоне проведения ООС на Донбассе не только заняли новую стратегическую высоту, но и продвинулись вперед на несколько сотен метров.

Об этом в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин, отметив, что на Светлодарской дуге бойцы 25-го батальона 54-й бригады были вынуждены переместить несколько своих передовых позиций.

"По-другому никак, противник из-за постоянных обстрелов просто вынудил их это сделать. Они заняли новую стратегическую высотку, "расширились" на несколькосот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед", - рассказал Мысягин.

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По словам волонтера, ВСУ заняли позицию, которою ранее оставили сепаратисты. Фактически она оказалась укрепленным подземным бункером.

"При ее строительстве явно использовались экскаваторы, под землей установлен контейнер и позиция укреплена деревянным срубом и бетоном. Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы пытались сдвинуть позиции ВСУ, но те сумели отбить все атаки.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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