Взята передовая позиция: появились подробности прорыва ВСУ на Донбассе

Вооруженные силы Украины в зоне проведения ООС на Донбассе не только заняли новую стратегическую высоту, но и продвинулись вперед на несколько сотен метров.

Об этом в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин, отметив, что на Светлодарской дуге бойцы 25-го батальона 54-й бригады были вынуждены переместить несколько своих передовых позиций.

"По-другому никак, противник из-за постоянных обстрелов просто вынудил их это сделать. Они заняли новую стратегическую высотку, "расширились" на несколькосот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед", - рассказал Мысягин.

По словам волонтера, ВСУ заняли позицию, которою ранее оставили сепаратисты. Фактически она оказалась укрепленным подземным бункером.

"При ее строительстве явно использовались экскаваторы, под землей установлен контейнер и позиция укреплена деревянным срубом и бетоном. Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы пытались сдвинуть позиции ВСУ, но те сумели отбить все атаки.