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Взяли в плен! ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

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Один оккупант был уничтожен, двое получили ранения и еще один — взят в плен во время боевых действий на Донбассе 27 декабря.

Также в результате агрессии террористов "Л/ДНР" был ранен один украинских военный. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

За сутки российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселка Крымское на Луганском направлении, в районе поселка Пески — на Донецком направлении и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — добавили в ОС.

Кроме того, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи города Авдеевка и населенного пункта Березово на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное на Мариупольском направлении.

Взяли в плен! ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 26 декабря.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНРДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
На данный момент кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко лидирует в предвыборной гонке с большим отрывом. То есть, если выборы и состоятся, то она должна выйти во второй тур, где ей с большой долей вероятности обеспечена победа. Любой избранный президент Украины не сможет внести существенную коррективу в отношения Украины и России. Украина погрязла в долгах и заокеанские кураторы "будут дергать за ниточки" и ставить условия во внешней политике. Президент Руины будет нести чушь не с похмела, а по трезвянке. Ну и разве что мова будет более правильная, чем у Пэдро. В мове Юля поднаторела. А в остальном - вид на яйца сбоку...
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
В плен доблесные хирои сала взяли бабку,пасшую свою корову. Хироям сала!!!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Один оккупант был уничтожен, двое получили ранения и еще один — взят в плен во время боевых действий на Донбассе 27 декабря....".. А на поверку оказывается, что убиты украинцы украинцами... А "обоз" редкостное брехло...
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