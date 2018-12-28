Взяли в плен! ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

Один оккупант был уничтожен, двое получили ранения и еще один — взят в плен во время боевых действий на Донбассе 27 декабря.

Также в результате агрессии террористов "Л/ДНР" был ранен один украинских военный. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

За сутки российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселка Крымское на Луганском направлении, в районе поселка Пески — на Донецком направлении и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — добавили в ОС.

Кроме того, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи города Авдеевка и населенного пункта Березово на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное на Мариупольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 26 декабря.