Взяли с $12 тысячами: ГБР задержало в Киеве налоговиков-взяточников

Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины поймали в Киеве на горячем двух налоговиков-коррупционеров. Взятку в размере $12 тыс. получали заместитель начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователь этого же управления ГФС.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная прокуратура Украины, написала на своей странице в Facebook первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

"По данным следствия, указанные лица требовали $12 тыс. у исполнительного директора одного из предприятий города Одесса за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины после получения средств", – рассказала она.

Задержание коррупционеров Facebook Ольги Варченко

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая следователи ГБР провели обыски на Житомирской таможне ГФС. Они разоблачили преступную деятельность ее сотрудников по вымогательству взяток от предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

Позднее был пойман прокурор Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области на получении взятки в размере $10 тысяч.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!