"Взяли под контроль!" Стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе

Украинские военнослужащие контролируют большую часть взлетной полосы Донецкого аэропорта.

Об успехах бойцов ВСУ идет речь в сюжете 5 канала. Российские оккупанты часто обстреливают украинских военных, однако им удалось на этом участке улучшить положение своих огневых точек.

Закрепление ВСУ на этом участке сделало невозможным поставки боеприпасов террористам и выдвижение диверсионных групп противника.

"Мы взяли под контроль взлетную полосу. До этого момента, пока мы не выставили свои наблюдательные посты, противник имел возможность подходить в упор к нашим позициям и вести обстрелы. В настоящее время противник не имеет возможности передвигаться по взлетной полосе. Он не имеет возможности скрытно подойти к нашим позициям", – пояснил военнослужащий "Морпех".

"Противнику пришлось немного подвинуться, покинуть некоторые свои позиции. Из-за того, что расстояние, противник чуть-чуть отброшен, он не имеет возможности для маневра на переднем крае, начались снайперские обстрелы и они проходят ежедневно", – рассказал боец.

Как писал OBOZREVATEL, 9 января в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевые потери ВСУ составляли пять военнослужащих.

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