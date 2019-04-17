Взяли недалеко от дома Зеленского: банда киллеров "купила индульгенцию" в суде

В среду, 17 апреля, суд избрал меру пресечения для задержанных в Иванковичах Киевской области, которые готовили покушение на убийство, в виде залога в размере 192 100 грн.

Решение суда фактически позволило им беспрепятственно выйти на свободу. Об этом написал в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Как думаете, сколько стоит индульгенция за организацию убийства? Несколько дней назад в Иванковичах полиция задержала трех человек, которые готовились к совершению убийства. Сегодня суд избирал им меру пресечения. Организацию покушения на убийство с пулеметом при задержанных суд оценил в 192 100 гривен", – поделился он, возмутившись решением.

Сумма залога для вооруженной группы неприятно удивила и директора департамента коммуникаций в МВД Артема Шевченко.

"Месяцы тяжелой оперативной работы, задержание со стрельбой особо опасных преступников с таким количеством такого оружия и такие смешные залоги в качестве меры пресечения. Но ничего, это не повод опускать руки и не работать дальше. Хотя руки, случается, опускаются. Злость накатывает. Но ничего – поднимаем их снова, закатываем снова рукава и вперед работать дальше", – отреагировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецоперация прошла недалеко от коттеджного городка "Поместье", где проживает кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский. Однако в полиции опровергли слухи о том, что покушение готовили на шоумена.

По данным следствия, киллеры собирались отомстить за попытку убийства бизнесмена из Львова Богдана Копытко одному из криминальных авторитетов.

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