"Она была абсолютно здорова!" Почему в Запорожье трагически умерла молодая роженица

В Запорожье, в роддоме №4, умерла молодая 33-летняя женщина. Без мамы остались двое маленьких детей.

Женщина только родила своего второго ребенка, дочку. А через три дня ее не стало. Супруг считает, что виной тому халатность врачей. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

До роддома она была абсолютно здорова

В семье Лидии и Сергея Дворецких уже был сын Вадик, ему 3,5 года. Но супруги очень хотели еще и дочку. На протяжении второй беременности женщина чувствовала себя хорошо.

"Я взял ее медицинскую карту, тут есть все записи. Она ходила на все приемы, сдавала все анализы – платные и бесплатные, проходила УЗИ. Тут придраться не к чему. До 20 июля, пока не попала в роддом, она была абсолютно здоровым человеком", – со слезами рассказывает OBOZREVATEL Сергей.

Лидия с мужем Сергеем Facebook Лидии Дворецкой

Теперь у мужчины осталась только справка о смерти его жены. В ней написано, что скончалась Лидия от маточного кровотечения и отека мозга. После родов женщину отправили в реанимацию, она впала в кому и через несколько дней ее не стало.

"Она лежала в реанимации, там были все аппараты, врачи, ей постоянно измеряли давление. Как так могло произойти, что находясь в больнице, здоровый человек умер, я этого не понимаю", – говорит Сергей.

Сейчас убитый горем отец не знает даже как объяснить маленькому сыну, что его мамы больше нет. По его словам, за последние дни ребенок сильно изменился, он очень переживает и не понимает, что происходит. Малыш постоянно спрашивает, где мама. Но родные пока не знают, что ответить.

Лидия со старшим сыном Facebook Лидии Дворецкой

Сергею приходится справляться со всеми делами, вплоть до кормления новорожденной дочери. Хотя у него самого слабое здоровье.

Тем временем в роддоме №4 Запорожья категорически отказываются давать какие-либо комментарии.

Лидия сама выросла без матери

Лидия Дворецкая тоже выросла без мамы – ее не стало, когда девочке было всего пять лет. Возможно, поэтому у женщины сложились очень теплые отношения со свекровью. Правда, та сейчас живет в Италии. В прошлом году Лида, Сергей и маленький Вадик навещали ее там, отдыхали на море, фотографировались в Генуе и были очень счастливы.

"Я знала Лидочку очень хорошо. Это был порядочный, прекрасный, добрый и отзывчивый человек. Она мухи в своей жизни не обидела. Получается, что выросла сиротой, и теперь ее детей постигла такая же судьба, это ужасно", – рассказала OBOZREVATEL одна из знакомых семьи.

В прошлом году семья ездила в Италию Facebook Лидии Дворецкой

Женщина говорит, что Лидия получила образование психолога, а после еще и поступила в вуз по специальности "логопед". Работала в детском саду. Позже познакомилась с Сергеем и вышла замуж.

Сергей теперь остался с двумя детьми Facebook Лидии Дворецкой

"Она очень ждала своего первого сына Вадика. Первые роды у нее были тяжелыми, рожала в перинатальном центре, но там все обошлось. Лидия души в сыне не чаяла. До последнего водила его на какие-то кружки, занималась с ним. Очень смышленый малыш. Почему она пошла рожать дочку в 4-й роддом, я не знаю, там даже нормальной реанимации нет. Роды у нее прошли хорошо, она была счастлива, взяла малышку на руки. А потом у нее открылось кровотечение, она впала в кому. Когда уже на третьи сутки ее перевезли в другой роддом, Лида умерла от отека мозга", – с грустью сообщает знакомая семьи.

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