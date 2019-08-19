"Взял в плен мать и шантажировал": на Житомирщине иностранец похитил девушку

В воскресенье, 18 августа, в Коростене (Житомирская область) полиция задержала 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Мужчина сначала преследовал девушку, которая не хотела с ним общаться, а затем с помощью шантажа и силы заставил поехать вместе с ним за границу.

Как сообщила пресс-служба полиции Житомирской области, во время задержания у него изъяли оружие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе уголовного производства установили, что 25-летняя потерпевшая и задержан познакомились в Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения. Однако через агрессивный характер мужчины девушка прекратила общение с ним и уехала из города. Иностранец, который приезжал в райцентр по делам, начал преследовать ее.

На Житомирщине иностранец похитил девушку

В начале июля 2019 года мужчина вместе с сообщником приехал к дому, где раньше жила девушка, и, угрожая, требовал у ее матери сообщить местонахождение дочери. Женщина отказывалась, но нападник, применяя физическую силу и электрошокер, заставил мать позвонить девушке и попросить приехать, пожаловавшись на плохое самочувствие.

В доме мужчина применил к ней физическую силу и электрошокер. Иностранец шантажировал ее тем, что возьмет мать в заложники, и заставил пострадавшую поехать с его сообщником за границу.

Он сказал девушке, что ее мать будет находиться в плену, пока она не пересечет границу Украины. Как рассказал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко, к тому же пострадавшая должна была никому не сообщать о ситуации: ни пограничникам, ни полиции.

Девушка оказалась за границей, иностранец присоединился по пути к пункту назначения. В Украину пострадавшей удалось вернуться только в начале августа, она обратилась в полицию.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий было установлено, что в середине августа мужчина снова пересек границу Украины.

18 августа во время его очередной попытки похитить девушку он был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе задержания иностранец пытался избавиться от пистолета, которым угрожал девушке, выбросив его в мусорную корзину. Полицейские установят местонахождение сообщника задержанного, его лицо уже известно.

За украинским законодательством подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет заключения. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 147 (Захват заложников) и ч. 3 ст 149 (Торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

На Житомирщине иностранец похитил девушку Полиция Житомирской области

Полиция задержала 45-летнего мужчину Полиция Житомирской области

Мужчина преследовал девушку и заставил поехать за границу Полиция Житомирской области

На Житомирщине иностранец похитил девушку Полиция Житомирской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 августа, с Бердичевского исправительного центра (Житомирская область) сбежал неоднократно судимый преступник Андрей Ботов, 1975 года рождения. Он направился в сторону Белой Церкви (Киевская область).

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