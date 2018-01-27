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Взвыли от безысходности: жители Крыма пожаловались на беспредел на полуострове

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Жители оккупированного Россией Севастополя пожаловались на беспредел в городе.

Об этом написали в социальной сети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.

"Что происходит у нас в городе? То детей в роддоме роняют, то дети из окон детского сада выпадают, в больницах Севастополя вообще бардак. Лежала с ребенком в комплексе, в 22-00 сработала сигнализация пожарная, мы соответственно похватали детей и готовы бежать, но медперсонал остановила нас и говорит: "успокойтесь, это тараканы затронули датчики, и она сработала", – пожаловалась местная жительница.

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Она добавила, что в случае настоящего пожара люди и дальше будут спать, думая, что это тараканы.

"Да в больнице их табуном ходят, как у себя дома. Куда смотрит наше "правительство", когда в конце концов будет в городе порядок", – посетовала женщина.

Она обратилась к севастопольцам, заявив, что они терпят "этот беспредел".

"Севастополь. Ну как, что происходит? Большой севастопольский заговор тараканов! Путину пишите", – сказано на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Крысы предупредили капитана корабля, что у них учебная тревога". А тут тараканы предупредили главврача", "Там им еще тараканы в электрощитовой рубильник не переключают?", "А тараканы украинские или пид*Рашные? Это имеет значение", – пошутили в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее крымчане пожаловались на массу проблем с приходом "русского мира".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаВласти Украины и ситуация в Крыму
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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