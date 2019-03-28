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Взрывы и пожар в Кропивницком: полиция назвала причину

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Вероятной причиной пожара на газовой автозаправочной подстанции в Кропивницком, который произошел в среду, 27 марта, является отсоединение шланга от цистерны с горючим.

Об этом в эфире ObozTV сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков. Он отметил, что правоохранители открыли уголовное производства по ст. 272, ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

"Вероятнее всего, при присоединении к цистерне под большим давлением отпал шланг. Это одна из причин, которые мы рассматриваем. Правоохранители пока выясняют детали в рамках уголовного производства, которое открыли работники Кропивницкого отдела полиции", – сказал он.

Взрывы на АЗС в Кропивницком. 27.03.2019

Взрывы на АЗС в Кропивницком. 27.03.2019

ГСЧС

Правоохранители также сообщили, что планируют определить с местной властью направления работы по тем автозаправочным станциям в городе, которые нужно проверить. Козьяков уточнил, что полиция будет выяснять количество таких предприятий в Кропивницком.

"Что касается деятельности автозаправок, будет предоставляться оценка законности или незаконности их функционирования. Однозначно сказать, сколько таких АЗС в городе, я не могу, будем выяснять этот вопрос", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 27 марта во Кропивницком прозвучали несколько мощных взрывов. ЧП произошло на газовой подстанции по улице Киевской. Пострадавших во время пожара госпитализировали.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Роман Козьяков
Место
Украина
Теги
пожарвзрыввзрывыкропивницький
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