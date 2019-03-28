Взрывы и пожар в Кропивницком: полиция назвала причину

Вероятной причиной пожара на газовой автозаправочной подстанции в Кропивницком, который произошел в среду, 27 марта, является отсоединение шланга от цистерны с горючим.

Об этом в эфире ObozTV сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков. Он отметил, что правоохранители открыли уголовное производства по ст. 272, ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

"Вероятнее всего, при присоединении к цистерне под большим давлением отпал шланг. Это одна из причин, которые мы рассматриваем. Правоохранители пока выясняют детали в рамках уголовного производства, которое открыли работники Кропивницкого отдела полиции", – сказал он.

Взрывы на АЗС в Кропивницком. 27.03.2019 ГСЧС

Правоохранители также сообщили, что планируют определить с местной властью направления работы по тем автозаправочным станциям в городе, которые нужно проверить. Козьяков уточнил, что полиция будет выяснять количество таких предприятий в Кропивницком.

"Что касается деятельности автозаправок, будет предоставляться оценка законности или незаконности их функционирования. Однозначно сказать, сколько таких АЗС в городе, я не могу, будем выяснять этот вопрос", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 27 марта во Кропивницком прозвучали несколько мощных взрывов. ЧП произошло на газовой подстанции по улице Киевской. Пострадавших во время пожара госпитализировали.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал