Взрывы в Калиновке: в Минобороны выдали подробности о ЧП на складах

На складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области 11 сентября взорвались семь старых боеприпасов, которые подлежали утилизации.

Уточненную информацию о взрывах в Калиновке, которые напугали местных жителей, обнародовал спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире ObozTV.

Мотузяник подтвердил, что рабочей версией ЧП считается возгорание примерно 2 га сухой травы. Он также не исключил, что причиной могла стать очень жаркая и сухая погода.

Спикер Минобороны особо подчеркнул, что возгорание произошло на периметре арсенала, на отдельных участках технической территории.

"Там такие овраги, куда свозятся и ранее свозились боеприпасы, которые во время прошлого события (масштабного пожара в Калиновке в сентябре 2017 года. – Ред.) не сдетонировали. Они были собраны на прилегающей территории, свозились в эти технические места и в дальнейшем там ликвидировались", – рассказал Мотузяник.

"Территория довольно большая. Она патрулируется, там есть наблюдательные посты. Наши специалисты, которые эту территорию охраняют, и заметили первыми это задымление. После чего начались меры по реагированию", – обрисовал он ситуацию.

По его данным, никаких крупных убытков от взрывов пока не зафиксировано, однако расследование продолжается.

"Не думаю, что мы можем говорить о каких-то чрезвычайно больших убытках. Всего там произошла детонация 7 боеприпасов. Это были старые боеприпасы, которые подлежали утилизации", – объяснил спикер военного ведомства.

"Никаких строений не повреждено, периметр участка также не поврежден. Слава Богу, нет никаких пострадавших в результате инцидента", – добавил он.

Чиновник заверил, что причины ЧП будут расследованы надлежащим образом.

Он сообщил, что сейчас в Калиновке работает Национальная полиция Украины, военная прокуратура, военные службы правопорядка, а также соответствующая комиссия вместе с созданным оперативным штабом.

"После проведения служебного расследования мы сможем говорить о конкретных причинах и обстоятельствах, которые привели к этой ситуации", – сказал Мотузяник.

Очередной пожар в Калиновке вызвал переполох mil.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что военный арсенал под Калиновкой – одно из крупнейших хранилищ боеприпасов в Украине. Почти два года назад, 26 сентября 2017-го, пожар на этих складах вызвал массовую детонацию снарядов. Тогда были эвакуированы около 30 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов, а ущерб от взрывов оценили примерно в 800 миллионов долларов.

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