Взрывы в Балаклее: в МВД сообщили новые подробности

В Балаклее 15 ноября в результате взрывов на военных складах число пострадавших выросло до пяти человек, погибли двое.

О ситуации на месте ЧП рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"По состоянию на 16:30 пожар на территории этой воинской части был локализован. Вследствие этого ЧП погибли двое, есть пятеро пострадавших. На месте события привлечены 75 человек личного состава и 24 единицы техники, из них 67 человек личного состава и 19 единиц техники – из ГосЧС", – рассказал советник министра.

"По последней информации, воздушное пространство закрыто в радиусе 10 км. Речь идет о локальной ситуации, угрозы для местных жителей нет", – добавил он.

Шкиряк не стал комментировать причины возникновения чрезвычайной ситуации: "Будет работать следственная группа, которая даст ответ на те вопросы, которые сегодня интересуют общество".

Советник министра напомнил, что ЧП на складе боеприпасов в Балаклее уже не первое – ранее там произошел один из крупнейших пожаров. По его мнению, прошлый пожар "случился вследствие вражеской диверсии со стороны Российской Федерации".

"Это беда с нашими военными складами, помещениями и территориями, где хранятся боеприпасы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов. Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.

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