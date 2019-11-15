Взрывы в Балаклее: стало известно о пострадавших

В Балаклее в результе взрывов в районе артиллерийских складов Министерства обороны Украины шесть ранены, один погиб.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Богдан Федак в комментарии "Громадському".

При этом в Минобороны сообщили, что при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, осколочное ранение получил сапер, передает "Интерфакс-Украина".

"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки. Его везут в Харьков", - говорится в сообщении.

Взрывы в Балаклее

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