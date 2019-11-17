Главная Новости
17 ноября • обновлено в 09:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Взрывы в Балаклее: стали известны имена погибших

1.2т
Читать материал на украинском

В результате взрыва на военном складе в Балаклее на Харьковщине погибли прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

Об этом сообщили на странице воинской части А0563 в Facebook. Ранение также получил еще пятеро человек, один из них – солдат Денис Янчевский, который остается в больнице.

Подтверждается, что военные погибли при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

Новости
Что происходит с арсеналом в Балаклее: свежие данные. Видео

В части выразили соболезнования семьям и близким погибших военных: "Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!"

В Балаклее погибли военные, иллюстрация

В Балаклее погибли военные, иллюстрация

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов. Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Пожар на военном складе в Балаклее" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это диверсия. Там военный билет Шойгу нашли )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Он Алекс
Он Алекс
Чистяков Шурик, кто бы сомневался , что ты своими вато рогами, успеешь накалякать гадость на украинском сайте ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Опять снаряды на металлолом пилили?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Плановая утилизация)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги