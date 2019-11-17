Взрывы в Балаклее: стали известны имена погибших

В результате взрыва на военном складе в Балаклее на Харьковщине погибли прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

Об этом сообщили на странице воинской части А0563 в Facebook. Ранение также получил еще пятеро человек, один из них – солдат Денис Янчевский, который остается в больнице.

Подтверждается, что военные погибли при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

В части выразили соболезнования семьям и близким погибших военных: "Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!"

В Балаклее погибли военные, иллюстрация Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов. Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.

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