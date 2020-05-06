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6 мая • обновлено в 22:49
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Взрывы в Балаклее: СБУ продолжает расследовать как диверсию, вопреки комиссии Рады

1.7т
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Служба безопасности Украины продолжает расследовать взрыв военного арсенала в Балаклее как диверсию, несмотря на заявление Временной следственной комиссии Верховной рады, в котором она поставила под сомнение версию о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина. Как сказано в документе, досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст.113 (Диверсия), ч.1 ст.115 (Убийство), ч.3 ст.425 (Халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

"Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая. – Ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается", – сказано в документе.

Взрывы в Балаклее

Взрывы в Балаклее

mediaport.ua

При этом в СБУ, сославшись на тайну следствия, отказались ответить на вопрос относительно обвинений ВСК, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.

В ведомстве подчеркнули, что смену подследственности уголовного производства, на чем настаивает ВСК, может осуществить только прокуратура.

Напомним, в отчете следственной комиссии Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента, сказано, что причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды,а не атака беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Могли стати", а могли і не стати.
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