Взрывы на складах в Калиновке: появились скандальные детали об исчезновении боеприпасов

Марина Лисничук Расследования 13:10, 26.04.2020 Обновлено: 13:11, 26.04.2020

После пожара на территории 48 арсенала ЦРАУ ВСУ в городе Калиновка Винницкой области, который случился 26 сентября 2017-го и продолжался трое суток, исчезли боеприпасы почти на 500 миллионов гривен.

Также на этом военном складе обнаружили нарушения учета и порядка хранения вообще всего военного имущества. Соответствующая информация обнародована в отчете заседания Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов.

"Даже на время проведения заседания Комиссии (06.03.2020 г.) не подтверждено фактическое наличие боеприпасов на сумму почти полмиллиарда – 480 млн 94 тыс. грн., согласно их балансовой стоимости", – говорится в документе.

Также отмечается, что указанные факты вообще остались без внимания следователей следственного отдела УСБУ в Винницкой области и соответствующих процессуальных прокуроров.

"Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей", – добавили в отчете.

Для продолжения расследования относительно Калиновского арсенала комиссия направила запросы с целью получения соответствующей информации и копию Акта служебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды, а не атака беспилотника.

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