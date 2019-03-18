Взрывы на складах в Ичне: в прокуратуре раскрыли причину катастрофы

Прокуратура заявила, что причиной взрывов на складе боеприпасов в Ичне в Черниговской области стала диверсия.

Также прокуроры расследуют уголовное дело по статье "небрежное отношение к военной службе", сообщает "Радио Свобода".

"В ходе досудебного расследования причину детонации боеприпасов не установлено, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", – сообщили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что размер причиненных убытков окончательно не установлено, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

Взрывы в Ичне Вести

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черниговской области на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в ночь на 9 октября произошли взрывы.

Жители Ични рассказали об ужасах ЧП на складах ВСУ. Также горожане поведали о бегстве из ''пылающего'' города.

Основная версия причины взрывов на складах боеприпасов ВСУ в Ичне, которую выдвигали и в СБУ, и в Генштабе - диверсия.

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