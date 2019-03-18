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Взрывы на складах в Ичне: в прокуратуре раскрыли причину катастрофы

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Прокуратура заявила, что причиной взрывов на складе боеприпасов в Ичне в Черниговской области стала диверсия.

Также прокуроры расследуют уголовное дело по статье "небрежное отношение к военной службе", сообщает "Радио Свобода".

"В ходе досудебного расследования причину детонации боеприпасов не установлено, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", – сообщили в прокуратуре.

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Также в ведомстве отметили, что размер причиненных убытков окончательно не установлено, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

Взрывы в Ичне

Взрывы в Ичне

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Место
УкраинаЧернигов
Тег
Ичня
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пожар на складах был в начале октября прошлого года, сейчас середина марта. Полгода прошло. И всё ещё "продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы"??? Интересно было бы узнать, на выяснение каких именно фактов не хватило шести месяцев. "Основная версия" - звучит, конечно, внушительно, но, тем не менее, это всего лишь версия, которую нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Мне кажется, времени для этого было предостаточно.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Все давно знают, что бандеры животные свои преступления не будут расследовать)))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И вот тут же два паРАшных ублюдка "комментировать" прибежали! Очень им, уебанам, наши склады глубоко в ебенях интересны!
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