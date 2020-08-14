Взрыв в офисе ОПЗЖ в Полтаве: о подозрении сообщили 50-летнему мужчине

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в том, что он бросил гранату в офис партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" в Полтаве.

Как сообщается на сайте прокуратура Полтавской области, 50-летнему жителю города сообщено о подозрении.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области 50-летнему полтавчанину сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина бросил гранату в открытое окно помещение, в котором находится полтавский офис одной из политических партий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа около 18:00 в офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" бросили гранату. В результате взрыва легкие ранения получила девушка 1998 года рождения.