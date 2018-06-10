Взрыв в клубе в Сумах: момент попал на видео

Момент взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах попал на записи камер наблюдения.

Видеозапись опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

На видео можно увидеть, как человек в балаклаве выдергивает чеку, перегибается через ограждение на входе в клуб и бросает гранату.

Сразу после этого он пытается убежать, однако, поскальзывается на лестнице и падает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва пострадало по меньшей мере 8 человек. Полиция открыла уголовное производство.