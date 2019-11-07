Покушение на Игоря Сало готовилось не один день – интервью с телохранителем

Покушение на российско-украинского бизнесмена Игоря Сало, которое произошло в Киеве, стало еще одним звеном в цепочке заказных убийств. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны, а водитель представительского Mercedes и охраняемое лицо получили тяжелые травмы.

О том, как произошло покушение, можно ли было его предотвратить и стоит ли рассчитывать на бронированные автомобили - в интервью OBOZREVATEL рассказал директор охранной компании "Антикиллер" Николай ЗБОРЩИК.

Николай Зборщик

– Николай, год назад мы как раз обсуждали заказные убийства и что взрывать будут чаще.

– Основным инструментом киллеров в Украине является огнестрельное оружие, однако взрывные устройства позволяют успешно решать, как бы это цинично ни звучало, большинство задач, стоящих перед наемными убийцами. В первую очередь – по причине своей доступности и дешевизны.

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– Такого рода покушения, как на Игоря Сало, у нас уже были?

– Для Украины это сравнительно новый способ покушения. Я не помню, чтобы кто-то в нашей стране был ликвидирован именно таким образом – чтобы взрывное устройство на крышу автомобиля.

– Какого типа взрывное устройство использовал киллер?

– В случае с покушением на Сало, который передвигался в бронированном автомобиле, то скорее всего было применено кумулятивное взрывное устройство.

Направленный взрыв такого ВУ способен пробить практически любое бронирование, применяемое в бизнес-сегменте.

Принцип действия кумулятивного заряда заключается в фокусировке большей части энергии взрыва в определённом направлении. Конструктивно этого можно достичь и при помощи придания особой формы взрывчатому веществу.

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ (кумуляция), концентрация действия взрывной волны в заданном направлении. Осуществляется при детонации заряда с так называемой кумулятивной выемкой, обращённой в сторону поражаемого объекта.

В данном случае в пластиде была выдавлена конусообразная воронка (взрывчатка мягкая, как пластилин, поэтому ей можно придать любую форму). Благодаря такой форме взрывчатого вещества большая часть энергии взрыва распространилась не равномерно во все стороны, а сконцентрировалась этой самой воронкой в одном направлении и прожгла броню как автоген.

Дальше сработали поражающие факторы кумулятивной струи.

Во-первых, она создала колоссальное избыточное давление внутри салона автомобиля — взрывную волну в маленьком, замкнутом пространстве броневика. Во-вторых, от брони при взрыве внутрь салона отлетело множество металлических осколков, из-за чего находящиеся в салоне получили множественные ранения.

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– В результате покушения, как мы уже знаем, погиб сотрудник полиции охраны, а Игорь Сало и его водитель были ранены. Можно ли было избежать таких последствий?

– Шансы на выживание у всех находящихся в этом автомобиле были при выполнении определенных условий.

Одно из них, и наиболее важное – если бы водитель и телохранитель вовремя заметили приближающегося мотоциклиста и предприняли действия для нейтрализации угрозы (я не говорю о том, что телохранитель должен был выйти из машины и стрелять по киллеру).

Как минимум, это изменение динамики движения автомобиля, чтобы помешать мотоциклисту приблизиться к нему.

ВЕДЬ КИЛЛЕРУ НАДО БЫЛО ПРИКРЕПИТЬ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО НА КРЫШУ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРИВЕСТИ ЕГО В ДЕЙСТВИЕ и отъехать на безопасную для себя дистанцию. ВУ приводилось в действие скорее всего при помощи кнопки, какого-то брелка дистанционного управления.

Во всех случаях, о которых я знаю, мотоциклисты закрепляли на крышу автомобиля ВУ исключительно в момент остановки (стоянки). На ходу – для киллера это небезопасно.

Приведу выдержку из нашей инструкции для телохранителей по действиям в подобных ситуациях.

Во время нахождения в автомобиле каждому телохранителю/водителю назначается свой сектор наблюдения. В процессе движения они обязаны осуществлять беспрерывный контроль за окружающей обстановкой с целью выявления подозрительных объектов или небезопасных маневров других участников дорожного движения. МОТОЦИКЛИСТЫ, люди на СКУТЕРАХ и даже на велосипедах - являются на маршрутах передвижения подозрительными объектами №1.

Первый заметивший угрозу (подозрительный объект) на маршруте передвижения должен в полный голос подать команду. Водитель увеличивает скорость или совершает другой соответствующий обстановке маневр.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ДАЕТ КОМАНДУ КЛИЕНТУ "ЛЕЧЬ"! - при необходимости понижает уровень охраняемого лица рукой или же ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ И ПРИКРЫВАЕТ КЛИЕНТА СВОИМ ТЕЛОМ.

– Почему был выбран именно такой способ покушения?

– Могу предположить, что разрабатывались другие варианты, например, расстрел из автоматического оружия при пешем сопровождении, при посадке/высадке из автомобиля. То, что является наиболее привычным для наших реалий.

Но, очевидно, эти способы оказались трудно выполнимыми – например, из-за качественной работы охраны в местах пребывания их клиента и т.п. А ЗДЕСЬ МАЛО КТО ОЖИДАЛ ТАКОГО, ТЕМ БОЛЕЕ АВТОМОБИЛЬ БЫЛ БРОНИРОВАННЫЙ.

- Погиб телохранитель, который сидел впереди - рядом с водителем...

– И вот тут возникает вопрос, почему исполнитель не прилепил взрывное устройство именно над задним сидением? Может впопыхах не успел, а может Сало иногда ездил на переднем сидении?

Судя по фото, киллер прилепил взрывное устройство строго над передним.

На правом переднем сидел телохранитель, который погиб в результате взрыва

- Почему устройство именно на крышу? Кстати, многие убеждены, что бронированный автомобиль – это чуть ли не стопроцентная гарантия.

– Дело в том, что крыша – одно из самых слабых мест в бронированных автомобилях. По фото автомобиля Игоря Сало не совсем понятно – это было заводское бронирование или же доработка автомобиля в каком-то специализированном ателье (т.н. кустарное бронирование).

Помимо возможности чисто физического разрушения защитных материалов более мощным оружием, чем было рассчитано конструкцией или более высокой силой заряда, встречаются и ошибки в разработке конструкции и установке защитных материалов, в местах и способах их крепления. Этим как раз часто грешат ателье, которые дорабатывают, бронируют автомобили.

Бронированный автомобиль значительно снижает риски и, по факту, это одно из обязательных условий качественного обеспечения личной безопасности. Покушение на Игоря Сало также яркий этому пример: не было бы бронезащиты – всем троим бы головы поотрывало.

Некоторые бронированные автомобили спокойно выдерживают обстрел из различного стрелкового оружия и даже выстрел из гранатомёта. Но у них также есть уязвимые места, чем и воспользовался киллер при покушении на Сало.

У них по факту, было так: бронированный автомобиль есть (о, это супер), есть рядом полицейский, который по идее вооружен огнестрельным оружием (вообще класс) - и Сало чувствовал себя защищённым.

Мои источники сообщили, что он вёл достаточно осторожный образ жизни, то есть придерживался определённых правил безопасности. Однако в его случае этого оказалось недостаточно.

Качественная личная охрана - это комплекс мероприятий. Вот если бы его сопровождал еще один внедорожник (желательно бронированный), то бизнесмен был бы однозначно не такой лёгкой мишенью.

– Можно ли было предотвратить покушение?

– Я уверен, что покушение готовилось не один день, возможно месяц и больше. За ним следили, киллер(-ы) отрабатывали пути отхода и вероятно, неслучайно выбрали именно этот участок для покушения на маршруте.

То есть, подготовка киллеров не была выявлена на раннем этапе. Значит отсутствовала оперативная работа.

Но даже при таком раскладе – технически охрана могла предотвратить это покушение. Также важно учитывать и навыки водителя.

Задача во время остановки – оставить пространство для оперативного маневра. В случае проявления угрозы резко рвануть автомобиль вперёд, в сторону, назад. Пойти на таран и т.п. Сбить потенциального злоумышленника.

В тёмное время суток, конечно, сложно отслеживать угрозы на трассе передвижения, но мотоцикл однозначно заметить можно.

– По некоторым данным, у телохранителя (сотрудника полиции охраны) не было при себе огнестрельного оружия.

– По моему мнению, огнестрельное оружие в покушении на Сало не сыграло существенную роль (в защите бизнесмена). Их главный козырь – это бронеавтомобиль, но они просто не смогли воспользоваться в данной ситуации этим преимуществом.

Повторю еще раз. Бронированные автомобили - это не 100% гарантия защиты людей, в них находящихся. И на постсоветском пространстве достаточно примеров, когда ликвидировали бизнесменов, находившихся в таких авто.

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В завершение разговора Николай рассказал поучительную историю:

– Автор книги "Азбука телохранителя" Сергей Козлов (она вышла еще в 2004 г.) описал достаточно поучительный случай, который касается действий телохранителей во время приближения к автомобилю мотоциклиста. Именно отрывок из этой книги долгое время чуть ли был не притчей среди телохранителей. Правда, именно в РФ – данный способ сыскал большую популярность среди наемных убийц.

"Притча" эта носит содержание следующего характера и имеет к нашему эпизоду косвенное отношение:

Автомобиль охраняемого лица попал в пробку. Машина двигалась очень медленно, зажатая в потоке других участников дорожного движения. Машина была не бронированная. А сзади в ее направлении, лавируя между автотранспортными средствами, пробирался мотоциклист, который, само собой, двигался гораздо быстрее остальных.

Телохранитель заметил мотоциклиста и принял вполне профессиональное и абсолютно правильное решение: он вышел из автомобиля, занял позицию у двери шефа и двигался рядом, пока мотоцикл не проехал мимо.

Пассажиры в автомобиле решили иначе. Первым возмутился знакомый шефа, который ехал с ним на заднем сидении: "Ты глянь-ка, что этот твой охранник вытворяет!".

Поскольку шеф, как и его знакомый, о возможной угрозе, исходящей от мотоциклистов и бегущем эскорте понятия не имел, он обратился за консультацией к другому "проверенному" парню. К своему старому доброму водителю. Тот, знавший толком лишь свою баранку, но чтобы не показаться некомпетентным в глазах руководителя, сделал изумленное лицо и пожав плечами сказал: "А черт его знает, что он чудит".

Результатом данного эпизода стало увольнение телохранителя. То есть, единственного профессионала из всех, находившихся тогда в машине. Единственного, кто обратил тогда внимание на этого злосчастного мотоциклиста и оценил возможные угрозы от его приближения к автомобилю с охраняемым лицом.

Но человек, правильно выполнивший свою работу, оказался лишним в этой теплой компании. Он, видите ли, шефа в неловкое положение перед знакомым поставил, теперь все будут говорить, что у него охранник — придурок.

Таким образом, если волей случая на такую работу, к такому человеку и попадает профессионально подготовленный сотрудник, то он зачастую оказывается просто не в состоянии выполнять свои обязанности. И мешает ему никто иной, как сам клиент и напарники по работе, которые пытаются в первую очередь угодить шефу, а не качественно выполнить свою работу.

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