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Сильные ожоги и отравление: выяснились подробности взрыва на Днепровском заводе

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Пострадавшие от взрыва на Днепропетровском коксохимическом заводе в Каменском будут доставлены в Днепр, в ожоговое отделение одной из больниц.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в больнице скорой помощи г. Каменского. "Сейчас готовится санитарная авиация. Сюда вылетает ожоговый хирург, и все пятеро пострадавших будут доставлены в Днепр в специализированное отделение", – рассказали в реанимации.

По словам врачей, состояние пятерых пострадавших тяжелое, но стабильное, их жизни ничто не угрожает. "В среднем у каждого ожоги 12-13% тела. У двоих есть отравление угарным газом, и у двоих ожоги дыхательных путей. Все медикаменты у нас есть, пациентам оказывается помощь", – говорят в реанимационном отделении.

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Взрыв и пожар на коксохимическом заводе – спасатели рассказали о состоянии пострадавших
Сильные ожоги и отравление: выяснились подробности взрыва на Днепровском заводе

most-dnepr.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 января прогремел взрыв в ​​торговом центре. В результате происшествия пострадал мужчина.

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Место
Украина
Теги
взрывКаменское
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