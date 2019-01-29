Сильные ожоги и отравление: выяснились подробности взрыва на Днепровском заводе

Пострадавшие от взрыва на Днепропетровском коксохимическом заводе в Каменском будут доставлены в Днепр, в ожоговое отделение одной из больниц.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в больнице скорой помощи г. Каменского. "Сейчас готовится санитарная авиация. Сюда вылетает ожоговый хирург, и все пятеро пострадавших будут доставлены в Днепр в специализированное отделение", – рассказали в реанимации.

По словам врачей, состояние пятерых пострадавших тяжелое, но стабильное, их жизни ничто не угрожает. "В среднем у каждого ожоги 12-13% тела. У двоих есть отравление угарным газом, и у двоих ожоги дыхательных путей. Все медикаменты у нас есть, пациентам оказывается помощь", – говорят в реанимационном отделении.

most-dnepr.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 января прогремел взрыв в ​​торговом центре. В результате происшествия пострадал мужчина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся