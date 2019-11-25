Взрыв в Харькове: стало известно имя пострадавшего

Адвокат Андрей Гагун, чей автомобиль взорвали в центре Харькова, считает, что его пытались убить из-за профессиональной деятельности.

Юрист отметил, что неоднократно получал угрозы по телефону из скрытых номеров, но серьезно к ним не относился, передает "Депо".

"Мне неоднократно поступали угрозы. Веду правозащитную деятельность, связываю со своей профессиональной деятельностью… Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью ", – отметил он.

Пострадавший рассказал, что неизвестные подложили взрывчатку под его автомобиль Toyota Camry, а не Nissan, как об этом ранее сообщали очевидцы. По его словам, взрывное устройство сработало, когда начал движение на авто.

Гагун отметил, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.

При этом адвокат добавил, что в доме у которого произошел взрыв проживает председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов. Но он считает, что покушение было совершено именно на него.

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