Взрыв в Харькове: полиция экстренно ввела операцию "Перехват"

Нацполиция ввела операцию "Перехват" в Харькове после подрыва автомобиля адвоката Андрея Гагуна, который случился утром.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле "Opel Vectra" синего цвета с еврономерами.
"Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", – говорится в заявлении.
Полиция ввела операцию "Перехват"
Пресс-служба Нацполиции
Как сообщал OBOZREVATEL, утром понедельника, 25 ноября, взорвалась машина Toyota Camry, в которой находился человек. ЧП случилось на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6.
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