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25 ноября • обновлено в 13:21
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Взрыв в Харькове: полиция экстренно ввела операцию "Перехват"

1.8т
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Нацполиция ввела операцию "Перехват" в Харькове после подрыва автомобиля адвоката Андрея Гагуна, который случился утром.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле "Opel Vectra" синего цвета с еврономерами.

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"Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", – говорится в заявлении.

Полиция ввела операцию "Перехват"

Полиция ввела операцию "Перехват"

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, утром понедельника, 25 ноября, взорвалась машина Toyota Camry, в которой находился человек. ЧП случилось на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Харьков
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этом сви-домитом гадюшнике искать бесполезно, там махновщина .
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Так це ж СБУшники і мусора і виконують замовлення. Тільки вони здатні так професійно працювати.
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