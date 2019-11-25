Взрыв в Харькове: полиция экстренно ввела операцию "Перехват"

Нацполиция ввела операцию "Перехват" в Харькове после подрыва автомобиля адвоката Андрея Гагуна, который случился утром.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле "Opel Vectra" синего цвета с еврономерами.

"Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", – говорится в заявлении.

Полиция ввела операцию "Перехват" Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, утром понедельника, 25 ноября, взорвалась машина Toyota Camry, в которой находился человек. ЧП случилось на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6.

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