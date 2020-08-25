Взрыв в Десне расследуют как убийство: появились предварительная версия и фото

Взрыв произошел в военном общежитии на территории 169-го учебного центра "Десна".

К взрыву в военном общежитии в поселке Десна Козелецкого района на Черниговщине, в результате которого погиб военнослужащий и пострадали двое военных и гражданская женщина, привело срабатывание гранаты.

По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "Убийство". В пресс-службу ГУНП в области рассказали подробности инцидента и показали фото из разрушенного помещения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, правоохранители установили, что к несчастью привел взрыв неизвестного предмета – предварительно, это граната РГД-5.

Взрыв произошел в военном общежитии

Отмечается, что предварительное расследование на месте ЧП провели следственно-оперативные группы Козелецкого района, ГУНП в Черниговской области и взрывотехники. Работу подчиненных на месте происшествия лично координировал начальник черниговской полиции Владимир Нидзельский.

Общежитие, где прогремел взрыв, расположено на территории 169-го учебного центра "Десна"

"Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых – обломки взрывного устройства", – говорится в сообщении.

Причиной взрыва, предварительно, стало срабатывание гранаты

Известно, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство). Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители расследуют ЧП по статье "Убийство"

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа на территории 169-го учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, который привел к жертвам. Его причиной, по словам правоохранителей, стала личная невнимательность и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих.

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