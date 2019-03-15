Взрыв в блиндаже на Донбассе: названы имена трагически погибших бойцов

На Донбассе в зоне Операции Объединенных сил от взрыва гранаты в блиндаже, который произошел 13 марта, погибли воины 57-й ОМПБр.

Фамилии и фотографии бойцов Вооруженных сил Украины опубликовал Цензор.НЕТ.

Первый погибший — Люшняк Виталий Олегович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр, родился в поселке Ятрань Кировоградской области.

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Второй погибший — Бершадский Эдуард Валентинович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр, родился в г. Кропивницкий Кировоградской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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