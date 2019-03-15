|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Взрыв в блиндаже на Донбассе: названы имена трагически погибших бойцов

1.8тЧитать материал на украинском

На Донбассе в зоне Операции Объединенных сил от взрыва гранаты в блиндаже, который произошел 13 марта, погибли воины 57-й ОМПБр.

Фамилии и фотографии бойцов Вооруженных сил Украины опубликовал Цензор.НЕТ.

Первый погибший — Люшняк Виталий Олегович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр, родился в поселке Ятрань Кировоградской области.

Взрыв в блиндаже на Донбассе: названы имена трагически погибших бойцов

Цензор.НЕТ

Новости
Весенний призыв в ВСУ: кого заберут и будут ли отлавливать на улицах
Взрыв в блиндаже на Донбассе: названы имена трагически погибших бойцов

Цензор.НЕТ

Второй погибший — Бершадский Эдуард Валентинович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр, родился в г. Кропивницкий Кировоградской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
25
3
Смешно
0
Интересно
21
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
А виноват, конечно, москальский ученый Менделеев, коварно придумавший водку, от которой спиваются потомки непобедимых древних укров .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения