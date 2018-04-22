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Взрыв неустановленного устройстве: в "ЛНР" произошло смертельное ЧП

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На оккупированной территории Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель.

"В поселке Врубовском Лутугинского района в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения", — приводит сообщение "МЧС ЛНР" РИА Новости.

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По факту произошедшего организовано расследование.

Как сообщал "Обозреватель", в Луганской области, 11 апреля, на линии разграничения в селе Песчаное в результате подрыва автомобиля погибла семья, которая занималась благотворительной деятельностью на оккупированной территории.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
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