Взрыв неустановленного устройстве: в "ЛНР" произошло смертельное ЧП

На оккупированной территории Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель.

"В поселке Врубовском Лутугинского района в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения", — приводит сообщение "МЧС ЛНР" РИА Новости.

По факту произошедшего организовано расследование.

Как сообщал "Обозреватель", в Луганской области, 11 апреля, на линии разграничения в селе Песчаное в результате подрыва автомобиля погибла семья, которая занималась благотворительной деятельностью на оккупированной территории.