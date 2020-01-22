Главная Новости
22 января • обновлено в 10:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Взрыв на складе Балаклеи устроили бойцы "Сармата", чтобы скрыть кражу боеприпасов

1.1т
Читать материал на украинском

Взрывы на арсенале в Балаклее Харьковской области, которые произошли в марте 2017 года, моги организовать военнослужащие спецподразделения "Сармат", чтобы скрыть кражу боеприпасов.

К такому выводу пришли во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту взрыва. В ходе антидиверсионных учений военные заложили взрывчатку внутри и снаружи арсенала, замаскировав ее под огнетушители, передает издание "Насправді".

Новости
В Украине простились с погибшими в Балаклее саперами. Фото

После этого бойцы "Сармата" прибыли в другую воинскую часть, нарушив письменное боевое распоряжение. После взрыва, для того, чтобы создать алиби, военные вернулись в Балаклею.

Основным мотивом подрыва стало сокрытие хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн грн. Недостаток был обнаружен предыдущим аудиторским отчетом №234/1/13/31 от 28 февраля 2017 года.

Уже 30 марта 2017 ЦРАУ должен был предоставить аудиторам объяснения и документы по этому поводу, но 23 марта 2017 арсенал взорвался.

Взрыв на складе Балаклеи устроили бойцы "Сармата", чтобы скрыть кражу боеприпасов

Взрыв в Балаклее

Взрыв в Балаклее

Как сообщал OBOZREVATEL, ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области загорелся крупнейший в Украине склад боеприпасов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Пожар на военном складе в Балаклее" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
7
Смешно
2
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А как же про российские беспилотники с гранатами и российские диверсионные группы???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги