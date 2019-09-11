"Люди начали эвакуацию": глава села под Калиновкой рассказал, что творилось после взрыва

Спустя несколько минут после взрывов на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области жители соседнего села Сальник "начали эвакуацию", – рассказал сельский голова Сальника Андрей Вовк.

Об этом он сообщил корреспонденту OBOZREVATEL. По его словам, около 12 часов дня 11 сентября послышались взрывы, в селе началась паника. "Взрывы были не настолько мощными, чтобы выбить стекла, но их было очень хорошо слышно", – сказал Вовк.

Многие местные жители в спешке начали покидать село на автомобилях. Но уже спустя несколько часов, когда стало понятно, что "пожар локализован и ситуация под контролем", они начали возвращаться назад.

"Дыма у нас в селе не было, потому что взрывы произошли с противоположной от села стороны, ветер тоже дул не в нашу сторону", – рассказал сельский голова.

Несмотря на это, "всех детей из школы отправили по домам" с заданием собрать все необходимое на случай эвакуации, – добавил он.

Взрывы на военных складах в Калиновке в сентябре 2017 года 24 Канал

Напомним, что во время предыдущего ЧП на складах в Калиновке, которое произошло в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года, местные жители были оперативно эвакуированы; обошлось без жертв, но несколько снарядов "приземлилось" в огороды, был поврежден один дом.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 11 сентября, на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области произошли шесть взрывов. На место ЧП отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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