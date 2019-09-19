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19 сентября • обновлено в 11:59
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Взрыв на мосту в захваченном Луганске: появились первые фото

1.5т Читать материал на украинском

В сети появились первые фото со взрыва в оккупированном Луганске. Там пытались подорвать мост.

Кадры с поврежденными опорами моста появились в Telegram-канале "Дежурный по Донбассу"( чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв" — заявил представитель террористов Игорь Корнет.

В Луганске прогремел взрыв на мосту

В Луганске прогремел взрыв на мосту

Telegram-канал Inside Donetsk

Ранее сообщалось, что по данному мосту должен был проехать "гуманитарный конвой" России. Так называемое правительство оккупированного Луганска поручило усилить охрану стратегически важных объектов.

Поврежденные опоры моста в Луганске

Поврежденные опоры моста в Луганске

Telegram-канал "Дежурный по Донбассу"

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Метро 18 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу и грозился взорвать сооружение. Через несколько часов преступника удалось задержать правоохранителям – в сеть попало полное видео спецоперации.

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Место
Украина Луганск
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70rus xxx
70rus xxx
"Террористический акт был проведен........ заявил представитель террористов Игорь Корнет))))Чет не вьехал,Корнет хотел взорвать?Или,Корнет представитель террористов ВСУ?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы - террор порождает террор - если у вас начнут взрывать мосты ЛЭП и АЭС даже не смейте думать что вы не виновны в этом ...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Bладимир Ильич, сказал биомусор самой пьющей биомассы мира , руцкий бабуин покусанный скабеевой
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