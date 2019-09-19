Взрыв на мосту в захваченном Луганске: появились первые фото

В сети появились первые фото со взрыва в оккупированном Луганске. Там пытались подорвать мост.
Кадры с поврежденными опорами моста появились в Telegram-канале "Дежурный по Донбассу"( чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв" — заявил представитель террористов Игорь Корнет.
В Луганске прогремел взрыв на мосту
Telegram-канал Inside Donetsk
Ранее сообщалось, что по данному мосту должен был проехать "гуманитарный конвой" России. Так называемое правительство оккупированного Луганска поручило усилить охрану стратегически важных объектов.
Поврежденные опоры моста в Луганске
Telegram-канал "Дежурный по Донбассу"
Взрыв в Луганске
РИА Новости
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Метро 18 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу и грозился взорвать сооружение. Через несколько часов преступника удалось задержать правоохранителям – в сеть попало полное видео спецоперации.
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