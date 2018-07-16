Взрыв "Молота": волонтер заявила о "катастрофе" в резонансном деле

Чистота следственного эксперимента, который проводили после трагедии на Ровенском полигоне, где в результате взрыва миномета "Молот" 6 июля погибли украинские бойцы, вызывает большие сомнения.

Как рассказала в интервью "Апострофу" координатор Медийной инициативы за права человека, правозащитница и журналистка Ольга Решетилова, в частности, на его проведение могли повлиять ряд высокопоставленных лиц.

Она подчеркнула, что на эксперимент не должны были допускать депутатов, представителей Министерства обороны, и тем более каких-либо заинтересованных лиц, которыми являются, по ее мнению, представители завода-изготовителя "Маяк".

"Не могли допустить по одной простой причине: это запрещено Уголовным процессуальным кодексом, статья 240, часть 3 очень четко регламентирует, кто может участвовать в следственном эксперименте. Это стороны процесса, следователи и эксперты. Остальные люди, особенно те, которые могут каким-либо образом влиять на процессы, как, например, заместитель министра обороны Игорь Павловский, не должны были там быть. Поэтому чистота эксперимента сейчас под большим сомнением, как по мне", – отметила Решетилова.

По словам правозащитницы, если у семей погибших или раненых будут хорошие адвокаты, то "они этот эксперимент разобьют в пух и прах, какой бы там результат ни был".

"Я просто разбираюсь с минометами "Молот" с 2016 года, с первого взрыва на полигоне Широкий Лан, когда погиб минометчик 34-го батальона… Много моих знакомых военных говорили, что с качеством миномета есть проблемы. Мы начали разбираться, а там не просто проблемы, там катастрофа", – добавила она.

Волонтер пояснила, что еще в 2016 году военные жаловались заводу "Маяк" относительно недостатков миномета, "начиная от колесного хода, который просто разваливался, и ручек наводки, которые отваливались, заканчивая очень серьезными проблемами, такими как деформация ствола".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля около 6 часов утра в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет . В результате этого трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения. По предварительной версии Минобороны, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследование трагедии в Ровенской области.

Военные и волонтеры неоднократная за все время существования скандального "миномета Пашинского" жаловались на его технические неисправности.

После невероятно быстрого расследования смертельного инцидента, 12 июля в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ровенском полигоне в результате двойного заряжания.

Парламентский комитет по вопросам безопасности и обороны обнародовал данные, согласно которым с 2016 года миномет "Молот" взрывался 12 раз, из них 7 из-за двойного заряжания.