Взрыв "Молота": появились подробности о ходе расследования

Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета М-15 "Молот", взрыв одного из которых привел к гибели трех украинских военных.

Образцы уже переданы в научно-исследовательскую лабораторию Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля около 6 часов утра в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет . В результате этого трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения. По предварительной версии Минобороны, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследование трагедии в Ровенской области.

Военные и волонтеры неоднократная за все время существования скандального "миномета Пашинского" жаловались на его технические неисправности.

После невероятно быстрого расследования смертельного инцидента, 12 июля в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ровенском полигоне в результате двойного заряжания.

Парламентский комитет по вопросам безопасности и обороны обнародовал данные, согласно которым с 2016 года миномет "Молот" взрывался 12 раз, из них 7 из-за двойного заряжания.