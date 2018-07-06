Взрыв "миномета Пашинского": появилось первое фото с полигона

В сети появилось фото разорвавшегося миномета "Молот", трагедия с которым произошла накануне на Ривненском полигоне.

В результате взрыва погибли трое украинских военнослужащих и еще девять получили ранения.

Троих из пострадавших экстренно доставили вертолетами в госпиталь во Львове и прооперировали. Их состояние пока что оценивается как критическое.

Цензор.нет

Напомним, что OBOZREVATEL собрал информацию о всех ЧП с "Молотом", производство которого ранее, несмотря на плохие отзывы военных, лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.