Взрыв миномета "Молот": названы две неизвестные составляющие трагедии

Если следствие докажет, что во время взрыва миномета "Молот" на Ривненском общевойсковом полигоне были нарушены требования техники безопасности, то в деле будет две составляющие – техническая и человеческий фактор.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, комментируя предварительные причины трагедии, озвученные главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом.

"Техническая причина взрыва - то есть вопрос почему взорвалась мина в миномете? Здесь без экспертизы не получается точно назвать причину. Следствие установило, что предохранители на минометах не работали. В 128-й бригаде мне вчера сказали, что предохранители были, но сказали неофициально, сослаться пока ни на кого не могу. Версия двойного заряжания не может не рассматриваться, так как взрыв был очень сильный, крупные фрагменты ствола отсутствуют вообще, 128-я прочесала весь район взрыва, одна мина не смогла бы разнести ствол вдребезги. Поэтому очевидно, что версия взрыва двух мин и двойного заряжания сразу рассматривается. Однако проблемы с самой миной и с зарядом также исключаться не могут", - написал он.

Кроме того, следствию остается ответить на вопрос, почему погибло и ранено так много людей.

"Фронтовики говорят, что при стрельбе из миномета рядом с ним находится всегда только кто-то один - или наводчик или заряжающий. Конечно, если запрещено ставить минометы на 8 метров, будут рассмотрены действия погибшего командира батареи и живого посредника, который отвечал за безопасность стрельб и имел право остановить стрельбы в случае нарушения норм безопасности. Посредником был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Он дает показания, как все было. Какие причины, что он видел в момент взрыва, какие команды звучали", - пояснил Бутусов.

Напомним, что OBOZREVATEL собрал информацию о всех ЧП с "Молотом", производство которого ранее, несмотря на плохие отзывы военных, лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.