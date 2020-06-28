При взрыве газа в доме в Киеве погиб сын бывшего нардепа-сепаратиста, поддержавшего "ДНР"

При взрыве газа 21 июня в жилой многоэтажке в Киеве погиб Александр Хмелевой, сын бывшего народного депутата от КПУ и сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого.

Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook. Как рассказал он, отец погибшего в 2014 году поддержал боевиков бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

При отступлении террористов Хмелевой-старший уехал вместе с ними в Донецк. Он также написал писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать "республику".

"В обращении мы призываем Россию признать нашу самостоятельность, после чего, как говорится, нам станет легче дышать. Местная промышленность сможет в полной мере начать работать на благо "республики" и ее граждан", – комментировал Хмелевой свою инициативу.

"При этом получал (и наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп", – отметил Казанский.

Хмелевой-старший также занимался созданием так называемой "компартии ДНР" и стал ее вторым секретарем.

Анатолий Хмелевой deniskazansky.com.ua

Журналист добавил, что квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил, когда был народным депутатом от Коммунистической партии (1994-2002).

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL: