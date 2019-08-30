Взрыв дома в Дрогобиче: появились новые подробности о выживших. Фото

В Дрогобиче (Львовская область) спасатели завершили разбор завалов дома, где прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, отметив, что работы завершены в полном объеме.

"29 августа в 18:00 в пгт. Дрогобыч Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завала строительных конструкций. В общем, в ходе поисково-спасательных работ силами ДСНС спасено 7 человек, в том числе 5 детей", – сказано в сообщении.

Всего спасатели под завалами нашли тела восьми человек, смерть которых наступила моментально.

В ведомстве уточнили, что 28 августа в 5.20 утра найдено тело женщины (1975 г.р.) тело мужчины (1962 г.р.) найдено в 8:25 того же дня.

29 августа спасатели нашли тело мужчины (1977 г.р.) в 00:20; Женщины (1940 г.р.) - в 02:50; женщины (1955 г.р.) - в 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщины (1939 г.р.) - в 04:50.

Взрыв дома в Дрогобиче ГСЧС

Взрыв дома в Дрогобиче ГСЧС

Взрыв дома в Дрогобиче ГСЧС

Взрыв дома в Дрогобиче ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел обвал. Известно, что обвал произошел из-за взрыва бытового газа.

Также одна из спасенных из-под завалов рассказала жуткие подробности трагедии.

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