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"Взорвем морвокзал!" В Одессе начался террор из-за кораблей НАТО

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В Одессе сообщили о заминировании Морского вокзала и причалов.

Террористы обещают взрыв, если не выполнят их условия. Свои требования преступники озвучили в электронном письме, которым поделился министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Акватория Одесского порта должна быть освобождена от военных кораблей НАТО! Восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария!" - сказано в анонимке.

В случае невыполнения ультиматума обещают взорвать вокзал и причалы в 14:00 в пятницу, 5 июля.

Корабли НАТО в Одессе

Корабли НАТО в Одессе

"Думская"

По словам Омеляна - это местные сумасшедшие, а "четкая политика Москвы по запугиванию".

"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - резюмировал свой ответ министр.

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"Взорвем морвокзал!" В Одессе начался террор из-за кораблей НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Одесский морской порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец. Первый в порт прибыл флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. Вторым у 18-го причала пришвартовался британский эсминец D37 Duncan.

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Персоны
Владимир ОмелянАнатолий ШарийАндрей Клюев
Место
УкраинаОдесса
Теги
минированиеНАТО
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Валевич Борис
Валевич Борис
А где же наш супер министр Аваков? - ногти красит и брови выщипывает?
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Питон Каа
Питон Каа
Украинские танки никогда не будут на Красной площади хотя бы просто потому, что Украина не умеет делать свои танки. Все их современные поделки, это модернизация танков, изготовленных во времена СССР. А российским танкам тоже совершенно необязательно ползать по развалинам Киева. Пусть его ракеты с землей ровняют.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Стесняюсь спросить, а почему у Володомура Омелуана прога на компе на русском языке? Сепар?
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