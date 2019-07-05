"Взорвем морвокзал!" В Одессе начался террор из-за кораблей НАТО

В Одессе сообщили о заминировании Морского вокзала и причалов.

Террористы обещают взрыв, если не выполнят их условия. Свои требования преступники озвучили в электронном письме, которым поделился министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Акватория Одесского порта должна быть освобождена от военных кораблей НАТО! Восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария!" - сказано в анонимке.

В случае невыполнения ультиматума обещают взорвать вокзал и причалы в 14:00 в пятницу, 5 июля.

Корабли НАТО в Одессе "Думская"

По словам Омеляна - это местные сумасшедшие, а "четкая политика Москвы по запугиванию".

"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - резюмировал свой ответ министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Одесский морской порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец. Первый в порт прибыл флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. Вторым у 18-го причала пришвартовался британский эсминец D37 Duncan.

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