"Взорвать российскую тюрьму": озвучен прогноз по освобождению украинских моряков

На сегодняшний день обмен захваченных Россией в плен украинских моряков невозможен. Ситуация осложняется тем, что Кремль хочет осудить их именно как нарушителей границы.
Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, какие-либо переговоры будут вестись только после того, как морякам вынесут приговор за "нарушение государственной границы".
"Чтобы задокументировать прецедент: якобы украинские моряки нарушают границу с Крымом. А по поводу других пленных – я надеюсь, что в их случае действительно возможен рождественский обмен", – предположил Мусиенко.
По его словам, сейчас Украина делает все возможное для освобождения своих граждан, однако любые действия ограничиваются исключительно мирными и дипломатическими способами.
"К сожалению, мы не можем пойти и взорвать российскую тюрьму, и выпустить наших. Украина сейчас ведет политику по деэскалации. Мы же не говорим, что мы хотим обострять конфликт и т.д. Я думаю, России было бы выгодно, если бы это случилось", – заверил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.
Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.
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