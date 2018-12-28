"Взорвать российскую тюрьму": озвучен прогноз по освобождению украинских моряков

На сегодняшний день обмен захваченных Россией в плен украинских моряков невозможен. Ситуация осложняется тем, что Кремль хочет осудить их именно как нарушителей границы.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, какие-либо переговоры будут вестись только после того, как морякам вынесут приговор за "нарушение государственной границы".

"Чтобы задокументировать прецедент: якобы украинские моряки нарушают границу с Крымом. А по поводу других пленных – я надеюсь, что в их случае действительно возможен рождественский обмен", – предположил Мусиенко.

По его словам, сейчас Украина делает все возможное для освобождения своих граждан, однако любые действия ограничиваются исключительно мирными и дипломатическими способами.

"К сожалению, мы не можем пойти и взорвать российскую тюрьму, и выпустить наших. Украина сейчас ведет политику по деэскалации. Мы же не говорим, что мы хотим обострять конфликт и т.д. Я думаю, России было бы выгодно, если бы это случилось", – заверил эксперт.

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