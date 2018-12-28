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"Взорвать российскую тюрьму": озвучен прогноз по освобождению украинских моряков

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На сегодняшний день обмен захваченных Россией в плен украинских моряков невозможен. Ситуация осложняется тем, что Кремль хочет осудить их именно как нарушителей границы.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, какие-либо переговоры будут вестись только после того, как морякам вынесут приговор за "нарушение государственной границы".

"Чтобы задокументировать прецедент: якобы украинские моряки нарушают границу с Крымом. А по поводу других пленных – я надеюсь, что в их случае действительно возможен рождественский обмен", – предположил Мусиенко.

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По его словам, сейчас Украина делает все возможное для освобождения своих граждан, однако любые действия ограничиваются исключительно мирными и дипломатическими способами.

"Взорвать российскую тюрьму": озвучен прогноз по освобождению украинских моряков

"К сожалению, мы не можем пойти и взорвать российскую тюрьму, и выпустить наших. Украина сейчас ведет политику по деэскалации. Мы же не говорим, что мы хотим обострять конфликт и т.д. Я думаю, России было бы выгодно, если бы это случилось", – заверил эксперт.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
пленные морякиУкраинаРоссияКонфликт войнаКерченский пролив
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Kom AV
Kom AV
Это как, воспринимать как анекдот. Адрес изолятора дать? - Москва, Лефортовский вал, д.5. Только вы там по аккуратней. Там ещё студенческих общежитий МЭИ рядом много, школа опять таки, не ошибитесь... Да, к стати, и казарма Кремлёвского почётного караула почти через дорогу, а чуть дальше спорт-рота центрального округа...
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Трусливые шароварники могут взорвать только свой пукан.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Какие проблемы? В Украину запрещен въезд россиянам в возрасте от 18 до 60-ти. Отловите пару сотен с российскими паспортами и обменивайте!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Evlanov Sergey, у нас в плену 3 млн. заробитчан, на кого будете обменивать?
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