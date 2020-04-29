Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит, сказано на сайте пресс-службы СБУ.

Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы.

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"8 сентября 2019 в ходе спецоперации сотрудники СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник оказал обличительные показания. Правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступление, расположение схронов с взрывчаткой и средствами поражения, предназначавшиеся для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы", – сказано в сообщении.

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С октября 2019 по апрель 2020-ого правоохранители ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана". Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранаты УЗРГМ-2, более 2000 боевых патронов различного калибра.

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В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается досудебное следствие. Служба продолжает мероприятия по разоблачению и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению террористических актов в зоне проведения ООС.

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