Главная Новости
29 апреля • обновлено в 13:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

2.2т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит, сказано на сайте пресс-службы СБУ.

Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы.

Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

ssu.gov.ua

"8 сентября 2019 в ходе спецоперации сотрудники СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник оказал обличительные показания. Правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступление, расположение схронов с взрывчаткой и средствами поражения, предназначавшиеся для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы", – сказано в сообщении.

Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

ssu.gov.ua

Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

ssu.gov.ua

С октября 2019 по апрель 2020-ого правоохранители ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана". Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранаты УЗРГМ-2, более 2000 боевых патронов различного калибра.

Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

ssu.gov.ua

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Взорвали шесть мостов на Донбассе: СБУ задержала двух террористов "ДНР"

ssu.gov.ua

Продолжается досудебное следствие. Служба продолжает мероприятия по разоблачению и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению террористических актов в зоне проведения ООС.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования террористов "ДНР". Его организовала группа переселенцев из временно оккупированных территорий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
12
Смешно
11
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Настоящие тер.рористы это укро нац.истская мр.азь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги