Взорвали пах, раздробили ноги и обезглавили: в сети появились ужасающие кадры пыток армии Путина в Сирии. Видео 18+

В сети опубликовано новый фрагмент видео, на котором запечатлены пытки бойцами ЧВК "Вагнер", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

Как сообщает "Новая газета", им удалось получить полную версию видео пыток гражданина Сирии Хаммади Таха Аль-Бута, которого сотрудники так ЧВК "Вагнера" убили в июне 2017 года. На ролике можно увидеть, как они раздробили ему руки и ноги кувалдой. Также опубликованы кадры, где пленному взрывают в паху запал от гранаты.

При этом, один из людей на видео повторял, чтобы пленному не били в голову. Ранее в сети публиковали видео, где этого же человека обезглавили, а тело сожгли. Как оказалось, голову подвесили на заборе неподалеку.

Зверское убийство бойцами ЧВК "Вагнер" Новая Газета

Зверское убийство бойцами ЧВК "Вагнер" Новая Газета

По словам "Новой газеты", фотографию похожего здания несколько дней назад опубликовали на сайте "Федерального агентства новостей" (входящего в медиагруппу "Патриот" Евгений Пригожина, которому принадлежит ЧВК "Вагнера"). Эти фото иллюстрировали материал о прекращении производства на заводах Хайян и Аш-Шаер. Позже эту публикацию удалили.

"Новая" совместно с экспертами пришла к выводу, что именно на здании этих заводов и повесили отрезанную голову.

"Слухи о том, что при входе на газоперерабатывающий завод были вывешены отрезанные головы, пугающие сирийских и российских специалистов, ходили давно, но до получения доказательств не вызывали доверия", - сообщает издание.

Внимание, видео содержит сцены насилия! 18+

Зверское убийство бойцами ЧВК "Вагнер" Новая Газета

Зверское убийство бойцами ЧВК "Вагнер" Новая Газета

Согласно официальным сообщениям, Аш-Шаер был освобожден силами ООО "Евро Полис", которое "Новая" называет ширмой ЧВК "Вагнера". Кроме того, опубликована более полная информация об одном из участников пыток.

"Мы полагаем очевидным, что на видео - Станислав Евгеньевич Дычко 1990 года рождения, бывший сотрудник ставропольской полиции. В "группе Вагнера" Дычко числится с февраля 2016 года, сразу после увольнения из МВД. Насколько нам известно, господин Дычко сегодня жив и здоров, ни от кого не прячется и никем не разыскивается, а Следственному комитету он неинтересен", - пишет издание.

Всего, судя по фото и видео, в экзекуции участвовало 5-7 человек, личности которых пока не установлены.

Бойцы ЧВК "Вагнер" Новая Газета

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из "ЧВК Вагнера".

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