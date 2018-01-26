Взорвала военных и лишилась рук: стало известно, на кого обменяли пленного АТОшника

Женщина, которую передали террористам "ДНР" в обмен на украинского военнослужащего Романа Савкова, была осуждена за убийство двоих бойцов Нацгвардии.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, жительница города Часов Яр Надежда Козлова подорвала нацгвардейцев гранатой в 2014 году.

"Козлову российская пропаганда превозносит, называет "героиней", "политзаключенной", и ее постоянно включали на этом основании в списки на обмен… На самом деле история Козловой – это пример типичного сумасшествия российской пропаганды, образец как российские СМИ фальсифицируют события в Украине и заставляют потом самих себя поверить в свои же фейки", – написал он.

Бутусов рассказал, что на момент совершения преступления женщине было 19 лет.

"Вечером 8 сентября 2014-го Козлова нашла в доме своего брата осколочную гранату Ф-1, сняла с нее чеку, и, зажав гранату в руке, вышла на улицу. По словам многочисленных свидетелей и потерпевших, Козлова примерно в 22:00 вышла из дома. Выбежала на проезжую часть, и остановила ехавшего на мопеде несовершеннолетнего юношу. С криком "Поляжете тут вместе со мной!", Козлова показала юноше гранату с выдернутой чекой, села к нему на мопед и приказала ехать в киоск", – написал журналист.

Прибыв на место, Козлова стала стучать гранатой в окно киоска, требуя выдать пиво и сигареты. Продавщица испугалась и выбежала из киоска. На суде она сказала, что Козлова выглядела как психически больная.

После этого, по словам Бутусова, женщина направилась к дому своего знакомого парня, и начала кричать у него под окнами.

"Парень рассказал, что Козлова была пьяной, в истерическом состоянии, признавалась ему в любви, и сказала, что если он с ней не поговорит, то она себя подорвет гранатой. Однако он сказал ей протрезветь, и пошел проводить ее на автобус, так как ему надо было рано вставать. Он увидел, как по улице шли мать и сестра Козловой, кричали ей, искали. Но Козлова домой идти не захотела, сказала, что иначе подорвет себя, и сказала, что поедет к своему бывшему кавалеру в другое село", – продолжил журналист.

В этот момент на дороге остановилась "Нива", в ней были два военнослужащих Нацгвардии, они спрашивали у местных жителей дорогу.

"На их несчастье, давать пояснения подошла Козлова. Она сказала, что покажет все сама, и села к ним в машину. Они не заметили гранату в темноте", – написал Бутусов.

По его словам, по данным судебной экспертизы, к тому времени Козлова удерживала гранату без чеки от 4-х до 6-ти часов непрерывно.

"Козлова села в машину, выронила гранату, произошел взрыв. Это явно не было покушением. Граната Ф-1 дает тяжелые осколки с большой убойной силой, и взрывать ее в салоне машины никакой террорист бы не стал, это самоубийство. Граната взорвалась, оба нацгвардейца погибли, а Козлова получила множественные осколочные ранения – ей оторвало руку. Попав в женскую тюрьму, Козлова умудрилась там забеременеть и родить дочку. Вот такую "героиню" обменяли", – заключил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савков рассказал об ужасных условиях содержания в плену.