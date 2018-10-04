Взорвала авто с полковником СБУ: суд вынес приговор стороннице ''ДНР''

Ильичевский районный суд Мариуполя в четверг, 4 октября, приговорил жительницу Донецка Юлию Просолову к 12 годам лишения свободы за убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша.

Об этом информирует пресс-служба СБУ. Отмечается, что приговор получила непосредственная исполнительница преступления.

"На очереди заказчики и кураторы организации этого дерзкого убийства", - подчеркивается в сообщении.

Юлия Просолова

"Мы хорошо знаем, где находится тот, кто готовил убийство нашего собрата - "руководитель" "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василий Евдокимов по прозвищу "Ленин". Пусть ждет. Или скамья подсудимых по украинскому законодательству, или безымянный мавзолей в окрестностях Донецка, поскольку для россиян он уже отработанный материал", - прокомментировал инцидент глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, контрразведчика спецслужбы по заказу террористов "ДНР", которые действовали под кураторством российских спецслужб, подорвали в центре Мариуполя 31 марта нынешнего года.

Василий Грицак рассказал, что Просолова была сотрудницей центра спецопераций "МГБ ДНР" и за убийство Хараберюша получила $15 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" выдали фейк о пытках дончанки Юлии Просоловой в СИЗО. "Мы еле добились через переговоры в Минске, чтобы ее хотя бы на обследование вывезли", - утверждали террористы.