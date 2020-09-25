Взлом сайтов Нацполиции: в МВД сообщили о прорыве в поиске хакеров

Украинские полицейские определили, каким образом злоумышленники взломали сайты Национальной полиции.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, сейчас следствие продолжается, передает пресс-служба МВД.

"Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт", – отметил Гончаров.

По его словам, в полиции уже поняли, что нужно предпринимать, чтобы избежать подобных случаев взлома в будущем. В МВД намерены усилить киберзащиту и киберустойчивость.

"В том числе, мы делимся опытом с коллегами как предотвратить такие проблемы", – добавил Гончаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 23 сентября на сайтах региональных представительств Национальной полиции начались сбои – они не работали, либо на них размещались фейковые новости.